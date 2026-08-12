Экс-аналитик Джонсон: Россия обладает явным преимуществом в конфликте Фото: REUTERS.

У России есть явное преимущество в конфликте на Украине. И это происходит в условиях, когда Москва опосредованно сражается со всей НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинцы попали в мясорубку. У русских явное преимущество, хотя Россия ведет прокси-конфликт с НАТО», — отметил он.

Вместе с тем, бывший аналитик отметил, что у Североатлантического альянса тоже есть потери. Речь идет о представителях альянса, которые консультировали, передавали разведданные и оперативную помощь боевикам Владимира Зеленского.

«Было несколько ударов, <…> в результате которых многие из них погибли», — заключил Джонсон.

Ранее, напомним, военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что СВО достигла важного этапа. И уже наступил момент, когда России надо дожимать Украину.

На передовой же, в частности, воины «Севера» установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области. Противник потерял до 240 боевиков. Подбиты бронетранспортер, три бронемашины и 13 автомобилей. А «Южная» группировка войск вывела из строя свыше 150 бойцов. Поражены бронемашина, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.