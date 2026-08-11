«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 августа:
1. Новости с передовой: освобождены Щербаковка и Новое поле
2. Обезображенных боевиков бросают под Харьковом
3. Колл-центры жуликов накрыты на Днепре
4. Украинская певица обрушилась на ТЦК
5. Турки умоляют прекратить атаки в Черном море
6. Одесса третий день сидит без света и воды
7. Драпатого засыпали жалобами на Запорожском направлении
8. Дороги к Энергодару минируют дронами
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Воины «Севера» установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области. Противник потерял до 240 боевиков. Подбиты бронетранспортер, три бронемашины и 13 автомобилей.
«Южная» группировка войск вывела из строя свыше 150 бойцов. Поражены бронемашина, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск «Запад» нивелировала более 210 солдат и офицеров. Утилизированы две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 370 военнослужащих. Нивелированы танк, три бронемашины и две станции РЭБ.
Фото: Минобороны РФ.
Бойцы «Востока» освободили Новое Поле в Запорожской области. Противник потерял свыше 315 человек. В утиль отправлены три бронемашины и 15 автомобилей.
«Днепр» уничтожил более 35 националистов. Сожжены 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 931 дрон.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Обезображенные трупы штурмовиков найдены под Харьковом
Заминированные тела штурмовиков ВСУ с изуродованными лицами обнаружены в районе Щербаковки под Харьковом. В российских силовых структурах РИА Новостям рассказали: «На позициях 475 полка в районе Щербаковки «Северяне» обнаружили заминированные тела украинских националистов с обезображенными лицами». Особо удивляться тут нечему: ранее в пунктах временной дислокации на Харьковщине огневые точки боевиков фиксировали рядом с трупами погибших мирных людей. Некрофилия шагает по планете ВСУ.
В Днепропетровске накрыли мошеннические колл-центры
Обман жителей Евросоюза телефонными мошенниками так достал Брюссель, что они позвонили в Киев. Украинской нацполиции пришлось имитировать масштабные следственные мероприятия в Днепропетровской области. Стражи порядка героически «выявляли участников преступных схем, связанных с работой подпольных телефонных узлов». «Внезапно выяснилось», что жулики организовали крупнейшую сеть для изъятия лишних евро у лохов из Евросоюза. Ежемесячный доход хохлозвонарей достигал миллиарда долларов. Макрону с Мерцем тоже дозвонились и обули?
Украинская певица обрушилась на военкомов-садистов
Украинскую поп-певицу Олю Полякову поразили методы работы территориальных центров комплектования. Она заявила, что ТЦК формируют в незалежной ауру всеобщего кошмара. Певица в ужасе: «Скоро мы все будем как запуганные мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека будут паковать на улице, а ты пройдешь мимо». По словам Поляковой, у украинцев размылись понятия добра и зла. Большинство отворачивается при виде насилия военкомов. Поп-дива спрашивает сограждан: не превратилась ли ее страна в концлагерь? Эхо отвечает: конец, егерь...
Турки умоляют прекратить атаки в Черном море
Анкара ведет закрытые консультации с Москвой и Киевом. Турки в шоке от атак на гражданские суда в Черном море. Источник в турецком правительстве утверждаает: Турция обсуждает с Россией и Украиной механизмы предотвращения атак на сухогрузы на севере Черного моря. Ранее владельцы пострадавшего от удара украинского беспилотника турецкого сухогруза решились подать иск против Украины в Гааге. Не поздновато спохватились?
В Одессе третий день перебои со светом и водой
В жемчужине у моря третий день - масштабные перебои в работе городского транспорта из-за отключений электроэнергии. Движение трамваев и троллейбусов в Одессе парализовано третьи сутки. На линию выведены резервные автобусы. Одесситы впервые столкнулись с такими масштабными отключениями света и водоснабжения. Как стало ночью тихо на фонтанах...
Боевики на Запорожском направлении жалуются Драпатому
Командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук сообщил новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому: «Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то». Так он описал жуткие последствия отсутствия ротации на запорожском направлении. Смягчить такое заявление попыталось командование 121-й бригады ВСУ. Полковники, которые сидят далеко от окопов, утверждают, что шокирующая информация из обращения с передовой «не отражает всех обстоятельств» И что «продукты и медикаменты доставляют с помощью дронов». Ранее бойцы 108-й бригады теробороны ВСУ сообщили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода. Так что пьют, похоже, что придется…
ВСУ минируют дороги к Энергодару
Администрация Энергодара сообщила: ВСУ заминировали с помощью беспилотников пути, ведущие к Энергодару со стороны находящегося в двух километрах поселка Примерное. Жителей призвали соблюдать осторожность из-за угрозы взрывов. И рекомендовали горожанам отказаться от поездок по трассам в указанном районе. В Киеве твердят, что на том берегу Днепра стоит их, «украинская», атомная станция. Потому и минируют подходы?