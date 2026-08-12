ПВО за ночь уничтожила 502 украинских БПЛА над РФ и Черным морем Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 502 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом в среду, 12 августа, сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

ВСУ практически ежедневно совершают атаки на регионы РФ. В ночь на 11 августа российские силы ПВО также перехватили и уничтожили 396 украинских БПЛА над регионами страны. Также за сутки 10 августа ПВО уничтожила свыше 1,1 тысячи вражеских беспилотников самолетного типа. Ранее сообщалось, что всего с начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, ВС России уничтожили более 200 тысяч беспилотников ВСУ.