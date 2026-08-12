Уиткофф опубликовал фото встречи с освобожденным Россией американцем Гилманом

Уиткофф опубликовал фото встречи с освобожденным американцем Гилманом. Фото: соцсети героя публикации

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поделился на своей странице в соцсети Х снимками встречи с освобожденным американцем Робертом Гилманом, которого ранее в России осудили за нападения на правоохранителей.

Фотография сделана на борту самолета. В подписи к фото Уиткофф поприветствовал возвращение американца домой и поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в освобождении Гилмана.

Накануне российская сторона освободила 32-летнего американского бывшего морпеха Роберта Гилмана, чтобы он смог отправиться в Соединенные Штаты для прохождения лечения.

Ранее KP.RU сообщал, что американские власти обратились к России с просьбой освободить и вернуть на родину осужденного за насилие в отношении представителя власти Роберта Гилмана. Госдеп США выразил обеспокоенность состоянием здоровья экс-морпеха.

После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона признательна лидеру России Владимиру Путину за решение помиловать гражданина Америки Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям.