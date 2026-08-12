Российская авиация уничтожила опорный пункт, переправу у Маяков и ПВД в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская авиация в Донецкой Народной Республике уничтожила опорный пункт у Новоужвиновки, переправу у Маяков и ПВД у Доброполья. Об этом 12 августа сообщает Минобороны России.

Накануне сообщалось, что Россия за одну ночь обнулила 2/5 металлургии Украины, остановив «Запорожсталь». Украинская оборонная промышленность лишилась крупнейшего внутреннего источника листовой стали - металла для фортификаций, защитных конструкций, брони для боевой техники и военного ремонта, главного артериального сосуда собственной оборонки.

Кроме того, российские военные нанесли удары по трём ключевым объектам инфраструктуры Украины, которые работали в интересах ВСУ.

Также 11 августа Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский патрульный катер в акватории Черного моря. Также ВС РФ поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотников, используемые в интересах ВСУ.