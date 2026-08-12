Командующий ТОФ Лиина: в АТР формируются новые недружественные РФ союзы. Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/GLOBAL LOOK PRESS

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) формируются элементы НАТО — новые недружественные России военно-политические союзы. Они представляют собой факторы повышения напряженности. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина.

«Речь идет про блоковую структуру AUKUS и Тройственный союз. В настоящее время формируются подобные им новые альянсы — это Japhus, QUAD и AJUS. Фактически, эти военно-политические союзы представляют собой элементы НАТО, только под другой маской», - доложил командующий.

Лиина добавил, что члены этих союзов проводят совместные мероприятия оперативной боевой подготовки. При этом число учений и их масштаб постоянно растут.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота.

Позже глава государства отметил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Потому такие мероприятия, как учения ТОФ, нужны в том числе для защиты интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.