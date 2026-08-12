Двое пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийске находятся в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В больницах Новороссийска проходят лечение 12 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду в мессенджере "Макс" сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме.

Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Еще семь пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

В ночь на 12 августа ВСУ совершили массированную атаку на Новороссийск. Силы ПВО отразили налет нескольких сотен вражеских дронов. Под ударом оказались гражданские объекты и жилые дома. В результате пострадали мирные жители. По последним данным, погиб восьмилетний ребенок. Также обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал Великобританию, Германию, Швецию и Канаду крупнейшими поставщиками деталей для беспилотников ВСУ, используемых против гражданского населения.