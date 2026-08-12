Мирошник назвал неонацизмом восторг украинцев от ударов по жителям Новороссийска

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что восторг в украинских соцсетях от ударов по гражданским объектам в Новороссийске является свидетельством взращенного неонацизма. В своем Telegram-канале он отметил, что под рубрикой «из приятного» публикуются кадры атакованных жилых домов, автостоянок и коммерческих зданий.

«Одним словом - сообщество взращенного неонацизма», — написал Мирошник.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Новороссийск. Силы ПВО отразили налет нескольких сотен вражеских дронов. Под ударом оказались гражданские объекты и жилые дома. В результате атаки пострадали мирные жители. По последним данным, погиб восьмилетний ребенок. Еще 12 человек получили ранения. Они госпитализированы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее МИД призвало международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам ВСУ по регионам РФ.