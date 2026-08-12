ВС РФ установили контроль над Водяным в Харьковской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север». Министерство в сводке также проинформировало, что российские силы ПВО сбили более 1 тыс. украинских дронов, пять снарядов HIMARS и ракет «Нептун».

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 августа, во вторник, об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённых пунктов Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.