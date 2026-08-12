Мы не второсортные: в Польше рвут и мечут из-за решения SpaceX

Гавковский возмущен исключением Польши из европейского региона связи Starlink. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

Польский министр информатизации Кшиштоф Гавковский возмутился из-за решения SpaceX исключить страну из европейского региона связи Starlink. Свой гневный пост политик опубликовал в соцсети Х.

Гавковский потребовал от SpaceX честного и равного отношения к польским клиентам со стороны американской корпорации. Он пояснил, что с 17 августа у поляков, использующих Starlink Roam, будет интернет на худших условиях, чем у европейских клиентов: их ждут дополнительные формальности, обязанность сообщать о поездках и проверка документов.

«Польша не является рынком второго сорта. Польские клиенты не являются клиентами второго сорта», - заключил министр.

Накануне Польша была исключена компанией SpaceX из числа стран европейского региона спутниковой связи Starlink.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отказал Киеву после просьб использовать Starlink для ударов по России.