Foreign Affairs: США больше не смогут воевать со всем и везде одномоментно. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Участие США в бесконечных войнах подрывает военную мощь Вашингтона. Об этом предупредили авторы американского журнала Foreign Affairs.

По оценкам издания, США больше не смогут вести боевые действия «со всем и везде одновременно». В публикации отмечается, что американское общество давно выступает против военных авантюр и смены режимов, особенно на Ближнем Востоке. Однако политики продолжают втягивать страну в регион из-за «структуры стимулов», делающей применение силы привлекательным и минимизирующей краткосрочные издержки.

Ранее агентство Bloomberg писало, что желание Дональда Трампа вести войну с Ираном привел к критическому истощению стратегических арсеналов США. По некоторым данным, Пентагон израсходовал почти все запасы высокоточных наступательных ракет, включая комплексы ATACMS и PrSM, а также крылатые ракеты морского базирования.

Позже Трамп отверг заявления о критической нехватке вооружений на фоне текущей военной кампании в Иране. В интервью радиостанции Real America's Voice он заверил, что американская армия полностью обеспечена всем необходимым.