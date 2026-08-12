«Кротовые норы» ВСУ не зачищают, а взрывают: российские штурмовики раскрыли тактику

Штурмовики уничтожают взрывами подземные ходы ВСУ в освобождённом Новом Поле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В освобождённом населённом пункте Новое Поле российские штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» уничтожают оборудованную ВСУ сеть подземных ходов. Вместо зачистки бойцы подрывают «кротовые» и «лисьи норы», сообщает телеканал «Звезда».

Как поясняется в сюжете, при зачистке дома один штурмовик контролирует все выходы, пока другой проверяет помещение. Под настилами часто обнаруживаются подземные лазы, которые могут быть заминированы.

«Смотрим, в какую сторону пошёл лаз — он может идти через дом, может через улицу. Если здесь не заминировано, может быть в лазе заминировано. Там плохо просматривается, и это всё взрывается», — рассказал штурмовик с позывным Ветер.

11 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области и установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. В ведомстве подчеркнули, что решительные действия бойцов позволили продвинуться в глубину обороны противника.

Освобождение Нового Поля позволило расширить зону контроля к северу от Коммунаровки и создать условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.