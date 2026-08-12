МО: освобождение Водяного расширило полосу безопасности вдоль приграничья Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие расширили полосу безопасности вдоль белгородского приграничья, освободив населенный пункт Водяное в Харьковской области. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области в среду, 12 августа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север».

Днем ранее, 11 августа, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области.