Захарова резко высказалась об эксгумации первого вождя ОУН* Коновальца на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеологию и методы основателей Организации украинских националистов* унаследовал нынешний киевский режим, а Германия вновь оказалась среди главных спонсоров украинского терроризма. Поводом для заявления послужила эксгумация останков главаря ОУН* Евгения Коновальца в Роттердаме для перезахоронения на Украине.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что Коновалец еще в 1920-х годах сотрудничал с немецкой разведкой, а в 1929 году возглавил ОУН*. По словам дипломата, он встречался с Гитлером и «чрезвычайно гордился таким личным знакомством».

«Идеологию и методы основателей этой преступной организации унаследовал нынешний киевский режим. Среди основных спонсоров украинского терроризма вновь оказалась Германия», – заключила дипломат.

Ранее посольство России в Нидерландах, комментируя эксгумацию останков Коновальца, назвало это решение очередным доказательством потакания неонацизму киевского режима со стороны Амстердама.

*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.