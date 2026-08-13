Участник «Иванушек» Туриченко: «Лучше уж не выступать, чем выступать плохо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Участник «Иванушек International» Кирилл Туриченко в беседе с KP.RU рассказал, как относится к безответственному поведению на выступлениях. По мнению артиста, лучше вовсе отказаться от концерта, чем выступить плохо и подвести всех. Туриченко уточнил, что это касается как платных, так и бесплатных выступлений.

«Я недавно выступал на таком бесплатном мероприятии, и там были другие артисты, которые выступали по штатной схеме. Мне пришлось потратить свои деньги, потому что я хотел сделать так, чтобы всё было хорошо. <…> Грубо говоря, это было бесплатное выступление, но я в него вложился. Я считаю, что это правильно. Потому что если ты делаешь что-то хорошо, а тем более ты профессионал, ты должен быть профессионалом до конца. Лучше уж не выступать, чем выступать плохо», - заявил исполнитель.

Туриченко рассказал, что на упомянутый им бесплатный концерт приехали для выступления многие специалисты: бэк-вокалистки, звукорежиссёр, музыканты. И всем им артист заплатил сам, так как бесплатно никто не работает, а мероприятие не предполагало гонораров. Но зато Туриченко был уверен, что сделал всё правильно и хорошо.

Ранее KP.RU сообщил, почему Туриченко с женой решили назвать своего первого сына Леоном.