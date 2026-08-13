Солист «Иванушек» Туриченко ответил Мии Бойке: «Это всё-таки мужское дело» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец, участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал в беседе с KP.RU, как он относится к словам Мии Бойки о предложениях руки и сердца, которые делают девушки. По мнению артиста, предложение должен делать всё-же мужчина, однако он признал, что времена и нравы быстро меняются.

Напомним, певица Мия Бойко заявила, что считает абсолютно нормальной ситуацию, в которой девушка делает предложение о женитьбе своему молодому человеку. Туриченко же отнёсся к этой концепции со скепсисом.

«Мне кажется, что это всё-таки мужское дело. Но мир меняется. Есть такие мужчины, которым нравится, чтобы девушка стояла перед ними на колене с кольцом. Я, конечно, утрирую, но такое возможно. С другой стороны, если девушка знает, чего хочет, и хочет быть с этим человеком, возможно, это новый способ проявить свои чувства. Но я всё-таки за традиции, когда остаются джентльмены, мужчины и тот самый момент, когда именно мужчина делает правильное предложение своей любимой», - высказался Туриченко.

Ранее KP.RU сообщил, что Туриченко рассказал о своём отношении к выступлениям на публике, которые делаются спустя рукава.