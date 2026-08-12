Путин рассказал о достоинстве балерины Трубниковой, выразив слова соболезнования

Владимир Путин передал слова соболезнования родственникам Натальи Трубниковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин рассказал о достоинстве умершей советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой, выразив слова соболезнования ее родственникам. Телеграмма президента опубликована на портале Кремля.

Как известно, артистка ушла из жизни 12 августа. На момент смерти ей был 71 год.

Глава государства заявил, что искренность и обаяние помогли Трубниковой получить признание зрителей.

«Многие годы своей жизни Наталья Евгеньевна преданно служила киноискусству и Московскому академическому Музыкальному театру имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. Она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо», - указано в сообщении.

Путин отметил, что балерина навсегда останется в сердцах родных и зрителей, которые ее поддерживали.

Ранее KP.RU узнал, как пройдут похороны Натальи Трубниковой. Родственники актрисы сообщили, что на прощальной церемонии будут присутствовать лишь самые близкие.