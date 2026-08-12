В ООН призвали к деэскалации конфликта на Украине Фото: REUTERS.

ООН призывает к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в интервью ТАСС.

Дипломат сделал заявление на фоне сообщений о передаче Киеву американских вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, через Турцию.

"Мне не известна эта последняя информация, однако мы неоднократно призывали к деэскалации конфликта [на Украине]", - подчеркнул Хак.

Ранее Госдеп США направил конгрессу уведомление о будущей передаче Киеву находящихся у Турции систем вооружения. Вашингтон намерен послать Украине ракеты ATACMS, пусковые установки MLRS и другое оружие.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан раскрыл предложения Анкары, сделанные Москве и Киеву. По его словам, Турция выступила с инициативой о введении моратория на военные действия на Украине.