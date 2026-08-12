В литовском городе Вевис завершили эксгумацию останков 81 советского солдата

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В литовском городе Вевис завершились работы по эксгумации останков 81 советского солдата. Об этом сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс.

"На этой неделе успешно завершились археологические работы на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 жертвы Второй мировой войны", - сказал мэр.

Раткевичюс добавил, что останки направят на антропологическое исследование в кафедру анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета Вильнюсского университета.

После завершения экспертизы останки намерены перезахоронить на православном кладбище в Вевисе. Эксгумация проводилась по решению комиссии по десоветизации Литвы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Калининградской области найдены останки советских летчиков и обломки штурмовика Ил-2. Крушение произошло в феврале-марте 1945 года. Летчик лейтенант Жарков и воздушный стрелок сержант Закаев тогда числились пропавшими без вести.