Девушка пострадала при падении дрона ВСУ на базе отдыха в Ростовской области Фото: REUTERS.

Киевский режим атаковал территорию базы отдыха "Исток" в Ростовской области. В результате падения дрона пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что на территории области действует беспилотная опасность. Средства ПВО продолжают отражать атаки противника.

"Из-за падения БПЛА получила ранение девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу", - написал он в мессенджере Max.

Слюсарь добавил, что из-за падения дрона произошло возгорание сухой растительности на территории Гундоровского водоподъема. На место направлены специалисты экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили налет на Краснодарский край. При вражеских ударах один ребенок погиб, еще восемь человек получили ранения. В Новороссийске произошло обрушение конструкции надземного путепровода.