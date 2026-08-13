Медведев рассказал о влиянии ВПК на экономику России: к чему готовится

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: REUTERS.

Военно-промышленный комплекс обеспечивает заметный рост российской экономики благодаря высокому уровню спроса на его продукцию, однако государству и бизнесу уже нужно готовиться к изменениям. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас он дает понятный, весьма существенный рост экономики именно потому, что он востребован, но впоследствии там могут быть некие изменения", - сказал российский политик.

Медведев уточнил, что в перспективе российскому ВПК предстоит модернизация. По его словам, это не означает прекращения работы отдельных направлений, однако структура и условия работы комплекса могут измениться. Подготовиться к эту должны как госструктуры, так и представители бизнеса.

Говоря о санкциях, политик отметил, что российский бизнес в значительной степени адаптировался к ним. Медведев добавил, что в некоторых сферах ограничения открыли новые возможности для развития.

При этом зампред Совбеза России подчеркнул, что стимулирование спроса остается одной из важных задач для российской экономики. Речь идет в том числе о развитии внешнеэкономического направления.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия - одна из немногих стран в мире, кто самостоятельно выпускает сырье для вооружений. По его словам, изготовление вооружения является важным процессом для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры Запада наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Путин отмечал, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.

Глава государства подмечал, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

Глава Сбера Герман Греф сообщал, что экстенсивный рост экономики России исчерпан, необходимо внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект. Он сравнил экономику страны с "коровкой, которую сколько не дои, больше молока она не даст".