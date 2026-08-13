Япония делает шаги, которые подрывают нацбезопасность России: МИД России сделал заявление

Посол Ноздрев: Япония делает шаги, подрывающие нацбезопасность России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Япония делает шаги, нацеленные на подрыв национальной безопасности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Как отметил дипломат, речь идет об инвестициях японской компании в производство беспилотников на Украине. Кроме того, Япония участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности РФ», - сказал Ноздрев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 12 августа, в среду, что Москва не угрожает Японии и не имеет к ней никаких претензий. При этом, по словам Путина, в новых японских военно-доктринальных документах Россия впервые отнесена к источникам основных угроз.

Также глава государства добавил, что Россия готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией, закреплённых за РФ в международных документах после Второй мировой войны.