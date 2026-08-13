Американский журналист Такер Карлсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные страны используют Украину как инструмент для нанесения ущерба России. Об этом он сказал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

"Правда в том, что Украина - не самостоятельное государство, а страна - клиент НАТО. Ее используют как инструмент для достижения цели, и эта цель - уничтожение России", - сказал журналист.

Карлсон считает абсурдной ситуацию, при которой Украина из страны, стремящейся защитить свою независимость, превратилась в государство, разрушенное в результате конфликта. Значительную ответственность за сложившееся положение несет Запад.

Отдельно журналист раскритиковал политику предыдущих американских властей. По его словам, администрация Джо Байдена поддерживала курс Украины на вступление в НАТО. Он отметил, что продвижение этой идеи создавало угрозу.

"Зачем вообще так поступать? На такой шаг пойдешь, только если хочешь войны. Только если хочешь, чтобы Россия ответила силой, - а она и ответила. Но зачем хотеть, чтобы Москва так отреагировала?" - уточнил обозреватель.

Карлсон подчеркнул, что большинство украинцев выступают за завершение конфликта путем переговоров. По его мнению, продолжение боевых действий поддерживают прежде всего западные политики, выступающие за дальнейшее противостояние с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами.

Как писал KP.RU, курс НАТО в отношении Киева нацелен на затягивание конфликта с Россией. Политолог Глен Диесен подметил, что блок принудительно депортирует беженцев. Он назвал политику НАТО самым впечатляющим пропагандистским приемом.

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