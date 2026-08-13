Риттер: Украина не выживет без системы ПВО. Фото: Peter Druk/GLOBAL LOOK PRESS

Западные спонсоры не поставят Киеву ракеты-перехватчики. А без ПВО Украина не выживет. Об этом в эфире YouTube-канала заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Это конец Украины. Она не может себя защитить. <…> Больше ни у кого нет ракет-перехватчиков. Следовательно, Украина не выживет. Зеленский может проводить встречи и одно за другим говорить красивые слова, но реальность такова: противовоздушной обороны нет. А без ПВО выжить невозможно», - отметил американский эксперт.

Россия же, в свою очередь, продемонстрировала, что может бить по любой точке Украины, а Незалежная не в состоянии это предотвратить.

«Так что дальше будет только хуже», — заключил Скотт Риттер.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что удары российских войск и нехватка средств ПВО превратили Украину в «страну-зомби».

Словацкий генерал в отставке Павел Мацко заявил, что нехватка у Украины ракет для систем ПВО может критически повлиять на ход боевых действий. По его словам, это создаст брешь в защите стратегических объектов накануне зимы.