«Веселый молочник» Уолкер рассказал, когда подаст документы на гражданство РФ для своей семьи

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Американский фермер Джастас Уолкер намерен подать документы на получение гражданства России для жены и детей уже на этой неделе - в четверг или в пятницу. Об этом известный «Веселый молочник» рассказал в беседе с РИА Новости.
«Мы сейчас стараемся. Теперь будем как раз подавать, наверное, завтра, послезавтра на гражданство», - отметил фермер.
Ранее американский фермер Джастас Уолкер, известный в Сети как «Весёлый молочник», сообщил, что его семья останется жить в Алтайском крае. Ранее появившаяся информация о возможной депортации не подтвердилась, а возникшая ситуация с просроченными документами о виде на жительство была урегулирована.
Также Джастас Уолкер прокомментировал ситуацию вокруг недавнего визита в миграционную службу. Предпринимателя оштрафовали на две тысячи рублей за непродленные вовремя документы.