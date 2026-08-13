«Веселый молочник» Уолкер рассказал, когда подаст документы на гражданство РФ для своей семьи

Американский фермер Уолкер подаст документы на гражданство РФ для семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Американский фермер Джастас Уолкер намерен подать документы на получение гражданства России для жены и детей уже на этой неделе - в четверг или в пятницу. Об этом известный «Веселый молочник» рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мы сейчас стараемся. Теперь будем как раз подавать, наверное, завтра, послезавтра на гражданство», - отметил фермер.

Ранее американский фермер Джастас Уолкер, известный в Сети как «Весёлый молочник», сообщил, что его семья останется жить в Алтайском крае. Ранее появившаяся информация о возможной депортации не подтвердилась, а возникшая ситуация с просроченными документами о виде на жительство была урегулирована.

Также Джастас Уолкер прокомментировал ситуацию вокруг недавнего визита в миграционную службу. Предпринимателя оштрафовали на две тысячи рублей за непродленные вовремя документы.