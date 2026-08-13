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НовостиОбщество13 августа 2026 2:47

«Веселый молочник» Уолкер рассказал, когда подаст документы на гражданство РФ для своей семьи

Фермер Уолкер намерен подать документы на гражданство РФ для семьи
Анастасия СУТОРМИНА
Американский фермер Уолкер подаст документы на гражданство РФ для семьи

Американский фермер Уолкер подаст документы на гражданство РФ для семьи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Американский фермер Джастас Уолкер намерен подать документы на получение гражданства России для жены и детей уже на этой неделе - в четверг или в пятницу. Об этом известный «Веселый молочник» рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мы сейчас стараемся. Теперь будем как раз подавать, наверное, завтра, послезавтра на гражданство», - отметил фермер.

Ранее американский фермер Джастас Уолкер, известный в Сети как «Весёлый молочник», сообщил, что его семья останется жить в Алтайском крае. Ранее появившаяся информация о возможной депортации не подтвердилась, а возникшая ситуация с просроченными документами о виде на жительство была урегулирована.

Также Джастас Уолкер прокомментировал ситуацию вокруг недавнего визита в миграционную службу. Предпринимателя оштрафовали на две тысячи рублей за непродленные вовремя документы.