«Грядет возмездие»: норвежский профессор сделал тревожное заявление после слов Путина

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что Запад столкнется с возмездием за попытки захвата российских торговых судов. Так профессор прокомментировал предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес европейских государств о последствиях захвата российских торговых судов.

В соцсети X Дизен написал, что европейские политики и СМИ изображают пиратство Евросоюза, кражу российских активов и удары по территории РФ как что-то безобидное, однако, по его словам, «грядет возмездие».

«И прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления», — добавил он.

Накануне Владимир Путин в ходе учений Тихоокеанского флота сообщил, что Москва будет отвечать зеркально на возможные захваты российских торговых судов со стороны Запада. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказался о ситуации с задержаниями судов, связанными с Россией. В своем Telegram-канале он назвал подобные шаги европейских стран незаконными. По его словам, у «европейских псов» нет на это никакого права — ни по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, ни по национальному законодательству.