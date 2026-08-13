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НовостиОбщество13 августа 2026 9:45

Подписчики собрали 484 тысячи рублей для семьи веселого молочника Уолкера

За одно утро подписчики Уолкера собрали 484 тысячи рублей на оформление российского гражданства для его жены и троих детей
Мария СПИРИДОНОВА
Джастас Уолкер. Фото: личный архив Джастаса Уолкера

Джастас Уолкер. Фото: личный архив Джастаса Уолкера

Подписчики «веселого молочника» Джастаса Уолкера за одно утро собрали 484 тысячи рублей на оформление российского гражданства для его жены и троих детей. Фермер сообщил РИА Новости, что собранной суммы хватило на госпошлину и сопутствующие расходы.

«Мы набрали 484 тысячи рублей. Надо было 200 тысяч для госпошлины <...> Мы приблизительно на 200 тысяч больше набрали, чем нужно», — поделился Уолкер.

Он выразил благодарность каждому участнику сбора. Фермер рассказал, что решил объявить сбор из-за финансовых трудностей: накопления ушли на строительство экокемпинга для туристов, который семья планирует открыть в следующем году.

На прошлой неделе Уолкер сообщил о якобы возможном выдворении его семьи из России. 9 августа в правоохранительных органах уточнили, что решение о выдворении из России жены и детей Уолкера не было принято. 10 августа Уолкер был приглашен в миграционную службу, где, по словам фермера, ему порекомендовали оформить гражданство РФ на жену и детей. Уолкер планирует подать документы на этой неделе. Недавно фермер рассказал, что получение гражданства требует огромных усилий.