За освобождение Торецкого и Приюта отвечают солдаты из группировки войск «Центр» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение поселков Торецкое и Приют способствует дальнейшему продвижению войск России к границе Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что миссию выполнили военные штурмового отряда 102-го полка 150-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр».

«Военнослужащие <...> освободили населенные пункты Приют и Торецкое, что способствовало дальнейшему продвижению к границе Донецкой Народной Республики», - рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие смогли взять под контроль еще одни населенный пункт на донецком направлении. Они освободили село Петровка. За операцию отвечали солдаты из Центральной группировки.

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель генсека ООН Фархан Хак призвал к деэскалации конфликта на Украине. Дипломат заявил о мирной инициативе на фоне сообщений о передаче Киеву американского оружия.