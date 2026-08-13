Радиостанция «Судного дня» передала слово «выродок»: это четвертое сообщение за день Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радиостанция «Судного дня» за день 13 августа передала четвертое сообщение. Это происходит на фоне разгорающегося конфликта между Польшей и Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 92731 ВЫРОДОК 2282 9382», — содержится в сообщении от аппарата.

Как обычно, рядом с загадочным словом есть цифры, которые больше похожи на своего рода координаты. Но что именно они означают — непонятно. Сегодня также радиостанция публиковала и другие слова, например, «расценка», «звукошнек» и «бурохиос». Что означают они, также неизвестно.

Ранее KP.RU сообщил, что «жужжалка» довольно часто выходит в эфир перед значимыми политическими событиями. В августе 2026 года, несмотря на то что только середина месяца, таковых предостаточно. И это не только разгорающийся конфликт между Варшавой и Киевом, но также необоснованные притязания Японии на Курильские острова.