Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 августа 2026 12:27

Посол РФ разъяснил главе МИД Японии, что Южные Курилы являются частью России

Российский дипломат высказался, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Посол РФ разъяснил главе МИД Японии, что Южные Курилы являются частью России. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол РФ разъяснил главе МИД Японии, что Южные Курилы являются частью России. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол России в Японии Николай Ноздрев разъяснил главе японского МИД Тосимицу Мотэги, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио.

В заявлении посольства подчёркивается, что принадлежность Южных Курильских островов не подлежит сомнению, а поездки президента по территории страны являются суверенными решениями и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Российская сторона также назвала «протест» Токио необоснованным демаршем.

Ранее KP.RU писал, что Япония выразила России «решительный протест» из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, заявив, что «северные территории» являются якобы исконными землями Японии. При этом президент России Владимир Путин уже заявлял, что Курильские острова закреплены за Россией в международных документах после Второй мировой войны.