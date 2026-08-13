Посол РФ разъяснил главе МИД Японии, что Южные Курилы являются частью России. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол России в Японии Николай Ноздрев разъяснил главе японского МИД Тосимицу Мотэги, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио.

В заявлении посольства подчёркивается, что принадлежность Южных Курильских островов не подлежит сомнению, а поездки президента по территории страны являются суверенными решениями и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Российская сторона также назвала «протест» Токио необоснованным демаршем.

Ранее KP.RU писал, что Япония выразила России «решительный протест» из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, заявив, что «северные территории» являются якобы исконными землями Японии. При этом президент России Владимир Путин уже заявлял, что Курильские острова закреплены за Россией в международных документах после Второй мировой войны.