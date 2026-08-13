Япония выразила РФ «решительный протест» из-за поездки Путина на Курилы. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Япония выразила России «решительный протест» из-за посещения президентом страны Владимиром Путиным острова Итуруп на Курилах. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы японского МИД.

В ведомстве в очередной раз заявили, что все «северные территории», как в Токио называют южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются якобы исконные территории Японии «с исторической и юридической точек зрения».

Напомним, президент России Владимир Путин впервые побывал на Курилах. Российский лидер подчеркивал, что Москва не угрожает Японии и не имеет к ней никаких претензий.

Также Путин добавил, что Россия готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией, закреплённых за РФ в международных документах после Второй мировой войны. Президент напомнил, что СССР в 1950-х подписал с Японией декларацию о мирном договоре, которую затем Япония отказалась признать. После этого Россия возобновила диалог по мирному договору, по просьбе Токио, страна была готова обсуждать спорную ситуацию.