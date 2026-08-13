Прах основателя ОУН* полковника Коновальца доставили на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прах основателя ОУН* Евгения Коновальца, убитого в 1938 году в Роттердаме, доставлен на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

Останки украинского националиста перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище спустя 88 лет со дня его ликвидации. Коновалец был ликвидирован агентом НКВД Павлом Судоплатовым с помощью заминированной коробки конфет. Учредитель и идейный вдохновитель ОУН* сотрудничал с абвером и дважды встречался с Гитлером.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что нынешний киевский режим унаследовал идеологию и методы основателей ОУН*, а Германия вновь оказалась в числе главных спонсоров украинского терроризма. Поводом для заявления стала эксгумация останков главаря ОУН* Евгения Коновальца в Роттердаме, власти Нидерландов согласовали вывоз его останков с кладбища.

*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.