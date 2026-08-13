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НовостиПроисшествия13 августа 2026 14:30

Развожаев ходатайствует о присвоении орденов Мужества погибшим работникам МЧС

Развожаев отметил, что всем семьям погибших сотрудников МЧС обязательно окажут поддержку
Арина СЕРОВА
Развожаев отметил, что всем семьям погибших сотрудников МЧС обязательно окажут поддержку

Развожаев отметил, что всем семьям погибших сотрудников МЧС обязательно окажут поддержку

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Севастополя Михаил Развожаев намерен ходатайствовать о присвоении орденов Мужества погибшим при взрыве четырем пиротехникам МЧС и охраннику объекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как известно, сотрудники и охранник лишились жизни в результате детонации взрывного устройства украинских вооруженных сил. Среди них оказались: глава отделения капитан внутренней службы Антон Чудаков, старший инженер капитан внутренней службы Александр Панчук, водитель-сапер прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук, а также охранник объекта Василий Староверов.

По словам Развожаева, погибшие сотрудники заслуживают посмертной награды за проявленную храбрость. Как отметили в правительстве, семьям погибших обязательно окажут поддержку.

KP.RU прежде писал, что ВСУ в ночь на 13 августа нанесли массированные удары по Севастополю. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего город временно остался без света.