Развожаев ходатайствует о присвоении орденов Мужества погибшим работникам МЧС

Развожаев отметил, что всем семьям погибших сотрудников МЧС обязательно окажут поддержку Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Севастополя Михаил Развожаев намерен ходатайствовать о присвоении орденов Мужества погибшим при взрыве четырем пиротехникам МЧС и охраннику объекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как известно, сотрудники и охранник лишились жизни в результате детонации взрывного устройства украинских вооруженных сил. Среди них оказались: глава отделения капитан внутренней службы Антон Чудаков, старший инженер капитан внутренней службы Александр Панчук, водитель-сапер прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук, а также охранник объекта Василий Староверов.

По словам Развожаева, погибшие сотрудники заслуживают посмертной награды за проявленную храбрость. Как отметили в правительстве, семьям погибших обязательно окажут поддержку.

KP.RU прежде писал, что ВСУ в ночь на 13 августа нанесли массированные удары по Севастополю. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего город временно остался без света.