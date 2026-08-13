Минсельхоз перечислил условия возвращения импорта армянской продукции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия не возобновит импорт сельхозпродукции из Армении, пока не будет гарантирована её полная безопасность. Об этом 13 августа заявили в Минсельхозе РФ.

Речь идёт о соблюдении производителями требований к использованию собственного сырья, контролю пестицидов, прослеживаемости поставок и других обязательных требованиях. Глава ведомства Оксана Лут подчеркнула, что приоритет для России — соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Возобновление поставок возможно только после устранения всех нарушений.

Ранее, с 12 июня, Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также её транзит через Россию в страны ЕАЭС. Причиной стало отсутствие эффективного контроля качества у армянских производителей.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчёркивал, что введение ограничений на ввоз продуктов из Армении не имеет отношения к политике. Это связано с выявленными нарушениями требований.