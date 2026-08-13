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НовостиПолитика13 августа 2026 17:56

Лавров заявил, что Киев перешел от безысходства к откровенному терроризму

Лавров отметил, что Украина ежедневно теряет территории
Марк СОКОЛОВ
Лавров заявил, что Киев перешел от безысходства к откровенному терроризму

Лавров заявил, что Киев перешел от безысходства к откровенному терроризму

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев на фоне потери территорий перешел от безысходности к откровенно террористическим методам. Об этом глава МИД РФ сказал ИС «Вести».

По словам Лаврова, киевский режим продолжает терять позиции в зоне боевых действий.

«На самом деле этот режим теряет с каждым днем территории. Как вы знаете, перешел от безысходства к откровенно террористическим методам», — заявил министр.

Тем временем российские войска 13 августа освободили Петровку в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль бойцов группировки войск «Центр». В Минобороны РФ также сообщили о продвижении российских подразделений на других участках линии соприкосновения.

При этом Киев продолжает атаковать гражданские объекты и мирных граждан РФ. За неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам пострадали более сотни мирных жителей. Среди наиболее тяжелых атак стал удар по Нижнекамску, где погибли 13 человек. В МИД России призвали международные организации дать жесткую оценку действиям Киева.