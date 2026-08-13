Лавров: ЕС разрешил себе конфисковывать грузы с судов и передавать выручку Киеву Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам себе разрешил конфисковать грузы судов, а вырученные с этого средства передавать киевскому режиму. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести».

«Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим», - высказался политик.

Также Сергей Лавров назвал опасным решение Евросоюза объявлять суда под любым флагом частью «теневого флота», подчеркнув, что подобные действия Брюсселя являются незаконными и ставят собственные решения выше норм международного права.

Ранее KP.RU писал, что МИД РФ заявил о необоснованности действий Евросоюза по проверке судов на принадлежность к «теневому флоту», подчеркнув, что «проверка флага» используется как прикрытие для политического давления и реализации односторонних мер. Ведомство также указало, что любые внутренние решения ЕС не могут отменять базовые свободы, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву.