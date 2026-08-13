Никто не прыгал за борт: Хегсет опроверг сообщения о ЧП на авианосце USS Abraham Lincoln

Хегсет опроверг информацию об инциденте с прыгающими за борт американского авианосца матросами. Фото: REUTERS.

В Пентагоне опровергли информацию об инциденте на авианосце USS Abraham Lincoln, который дислоцирован на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что несколько военнослужащих пытались выпрыгнуть за борт. Причиной этого западные СМИ называли то, что миссия авианосца в регионе, начавшаяся в январе, затянулась на неопределённый срок.

«Абсолютно неверно представлено. Послушайте, мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа, каждого капитана в любой момент было все, что мы можем им предоставить. Некоторые походы длятся дольше других, и ни у кого нет большего уважения и благодарности к этим морякам, чем у меня», - сказал глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет каналу Newsmax.

Ранее супруга одного из моряков рассказала, что её муж, пытавшийся выпрыгнуть за борт, выгорел из-за неоднократного продления срока службы. Родственники других членов экипажа также жалуются на подавленное состояние военных, усталость, проблемы со связью, питанием и бытовыми условиями на корабле.

Ранее рыбаки арабского траулера в Аравийском море обнародовали видео с инцидентом, произошедшем на борту авианосца США Abraham Lincoln.

Также сообщалось, что матрос погиб при стрельбе на борту авианосца John F. Kennedy в США.