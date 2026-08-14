Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2026 1:14

Россиянам напомнили, сколько времени должно уходить у школьников на домашнее задание

Костенко: школьник должен тратить на домашнее задание не более 3,5 часов
Мария ПАВЛОВА
Россиянам напомниили, сколько школьники должны тратить на домашнее задание.

Россиянам напомниили, сколько школьники должны тратить на домашнее задание.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские школьники должны тратить на выполнение домашних заданий не более 3,5 часов в день. Речь идёт о верхней границе, напомнил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

«Действуют утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашней работы. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей: для учеников 2–3-х классов — не более 1,5 часов, 4–5-х классов — до двух часов, 6–8-х классов — до 2,5 часов, а для 9–11-х классов — до 3,5 часов в день», - сказал Костенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения дало рекомендации по урокам у первоклашек, указав, что занятия не должны длиться больше 35 минут.

Также для российских первоклашек полностью отменили домашку, новое правило будет действовать с 1 сентября.

Тем временем министр Кравцов перечислил пять основных изменений в школах с 1 сентября 2026 года. Что изменится в образовательном процессе, читайте здесь на KP.RU.