Россиянам напомнили, сколько времени должно уходить у школьников на домашнее задание

Россиянам напомниили, сколько школьники должны тратить на домашнее задание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские школьники должны тратить на выполнение домашних заданий не более 3,5 часов в день. Речь идёт о верхней границе, напомнил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

«Действуют утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашней работы. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей: для учеников 2–3-х классов — не более 1,5 часов, 4–5-х классов — до двух часов, 6–8-х классов — до 2,5 часов, а для 9–11-х классов — до 3,5 часов в день», - сказал Костенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения дало рекомендации по урокам у первоклашек, указав, что занятия не должны длиться больше 35 минут.

Также для российских первоклашек полностью отменили домашку, новое правило будет действовать с 1 сентября.

Тем временем министр Кравцов перечислил пять основных изменений в школах с 1 сентября 2026 года. Что изменится в образовательном процессе, читайте здесь на KP.RU.