Самолёты сбили БПЛА в небе над Латвией

Истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы сбить БПЛА в небе над Латвией. Фото: REUTERS.

В воздушном пространстве Латвии в ночь на пятницу 14 августа сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом информировала пресс-служба вооружённых сил этой прибалтийской республики.

Для ликвидации БПЛА в небо поднялись истребители НАТО, уточнили в оборонном ведомстве.

«Сообщаем вам, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство», - такой релиз опубликовали латвийские военные в социальной сети Х.

Накануне в нескольких районах Латвии объявили воздушную тревогу из-за угрозы в воздушном пространстве страны.

Накануне премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс информировал, что латвийские власти закупили антидроновые системы, но вот необходимые для них боеприпасы приобрести забыли.

Тем временем жители Латвии подручными средствами атакуют дроны, которые используют для проверки линий электропередачи. Аппараты забрасывают камнями и сбивают струями воды из шлангов.