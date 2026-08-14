Силовики обыскали павильоны и помещения на «Горбушке», изъяв деньги и документы: в чем причина

На «Горбушке» в Москве прошли масштабные обыски, изъяты наличные и документы. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Силовики проводят масштабные обыски на территории известного московского торгового комплекса «Горбушка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что оперативники работают и в самих павильонах, и в служебных помещениях. Согласно предварительной информации, силовики изъяли крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

По данным SHOT, оперативные мероприятия связаны с делами о нелегальных криптообменниках. Однако детали пока не разглашаются. Официальных комментариев компетентные ведомства также еще не предоставляли.

Напомним, 7 августа в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические кол-центры Украины выводили за рубеж похищенные у россиян средства. В ведомстве отметили, что для работы в криптообменниках привлекали не имеющую достаточной финграмотности молодежь, стремящуюся к легкому заработку.

Позже оперативники сообщили, что сотрудники нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» осознавали, что перечисляют деньги на Украину.

За первый квартал 2026 года ФСБ задержала в 19 регионах России 49 пособников украинских колл-центров. Среди задержанных — 34 гражданина России и двое иностранцев, причастных к незаконному администрированию сим-боксов.

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что потери россиян от мошенников составили 300 млрд рублей в 2025 году. Примерно столько же потеряли граждане РФ и в 2024-м.

Вместе с тем, 11 августа Центробанк России разрешил торговать на отечественных биржах некоторыми криптовалютами. В список вошли Bitcoin, Ethereum и Tether (USDT). Об этом сообщили в телеграм-канале Центробанка. Криптовалюты попали в список, потому что они очень популярны, много людей ими торгуют, и у них есть долгая история цен на зарубежных биржах (не менее пяти лет).

Однако инвестор Дмитрий Исаков заявил, что легализация криптовалют в России не делает их безопасными для кошелька обычного человека. По его словам, новый статус цифровых денег не защищает граждан от аферистов и финансовых потерь.