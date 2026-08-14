ВС РФ ударили по складам беспилотников ВСУ у Чернигова

Российские войска уничтожили склады с дронами ВСУ у Чернигова. Фото: Aleksandr Gusev/GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска уничтожили несколько складов с украинскими беспилотниками и цех по сборке дронов уничтожены в окрестностях Чернигова. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.

«В окрестностях Чернигова наши войска уничтожили несколько складов вражеских беспилотников и один цех по сборке БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Накануне российские военные нанесли удар по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву в Одесской области, которые использовались Вооружёнными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для снабжения подразделений ВСУ. В порту Одессы была поражена база горюче-смазочных материалов. В течение ночи по объекту применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.