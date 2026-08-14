Дрозденко: все последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы, жертв нет Фото: REUTERS.

Все последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы, жертв нет. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее глава региона рассказал, что повреждение в районе порта Усть-Луга отмечено в результате атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область в ночь на пятницу 14 августа. Также Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Он добавил, что количество обезвреженных украинских дронов может увеличиться, так как российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки ВСУ атаковать регион.

В течение минувших суток, напомним, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолётного типа.