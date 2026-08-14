Дрозденко: При атаке БПЛА зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга

Дрозденко сообщило о повреждении в районе Усть-Луги из-за атаки украинских БПЛА. Фото: REUTERS.

Повреждение в районе порта Усть-Луга отмечено в результате атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область в ночь на пятницу 14 августа. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация уточняется», - написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что количество обезвреженных украинских дронов может увеличиться, так как российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки ВСУ атаковать регион.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 15 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 14 августа.

В то же время российские силы ПВО предотвратили попытку украинских военных атаковать объекты на территории Москвы в ночь на 14 августа и сбили 10 БПЛА.

Накануне сообщалось, что в течение суток дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолётного типа.

Также сообщалось, что ночью 13 августа украинский беспилотный летательный аппарат ударил по жилой многоэтажке в западной части Мариуполя. Чудом никто не пострадал.