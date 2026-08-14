ВС РФ поразили ж/д станцию порта Измаил, на которой хранились ГСМ для ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации беспилотниками поразили железнодорожную станцию порта Измаил. Ее использовали для хранения и транспортировки грузов и горючего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева были поражены два судна типа „морской буксир“, задействованные для сопровождения в порты Украины морских сухогрузов с западным вооружением для ВСУ.

Накануне российские военные нанесли удар по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву в Одесской области, которые использовались Вооружёнными силами Украины.

Кроме того, 13 августа в портах Одессы и Очакова были поражены военные объекты, которые использовались в интересах ВСУ.