Священник обратил внимание на одну черту характера Путина после их разговора на Итурупе

Священник отметил внимательность Путина после их разговора о храме на Итурупе. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Священнослужитель, поговоривший с президентом России Владимиром Путиным о строительстве храма на Итурупе, назвал главу государства «очень внимательным человеком». Об этом в интервью ТАСС рассказал настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов.

По его словам, как только он узнал о том, российский лидер, сам человек верующий, побывает на строительстве храма, тоже поспешил на стройплощадку.

«На тот случай, если президент решит ее внепланово посетить. <…> Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человек», — отметил собеседник агентства.

Накануне президент РФ Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Всего же российское политическое руководство приезжало в регион пять раз.

А власти Японии были вне себя от гнева из-за визита российского лидера на Курильские острова. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, визит российского лидера на Курилы «ухудшил отношение Японии к России».