Япония отреагировала на визит Путина на Курилы

DE: Япония в ярости из-за визита Путина на Курилы. Фото: Gavriil Grigorov/Russian Governm/GLOBAL LOOK PRESS

Япония была вне себя от гнева из-за визита президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Владимир Путин впервые в истории посетил <…> Курильские острова, что вызвало ярость Японии. Российский президент побывал на острове Итуруп, одном из четырех островов в архипелаге», - пишет газета.

А возмущенная из-за этого премьер-министра Японии Санаэ Такаити заявила, визит российского лидера на Курилы «ухудшил отношение Японии к России».

Издание отмечает также, что глава МИД Японии Тосимицу Мотеги также заявил, что острова являются «по своей сути японской территорией как с исторической точки зрения, так и согласно международному праву». Потому Япония решительно протестует против этого визита.

В ответ на заявления японского премьера официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция РФ над Южными Курильскими островами не подлежат сомнению. Дипломат напомнила, что что южные Курилы перешли России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН.

Вместе с тем, в своем официальном заявлении МИД России отвергло претензии Японии в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Ведомство назвало их политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными.

В свою очередь, посол РФ в Японии Николай Ноздрев дал аналогичный комментарий после того, как его вызвали в МИД Японии. Посол разъяснил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в её состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях, их принадлежность сомнению не подлежит.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Всего же российское политическое руководство приезжало в регион пять раз. Так, Дмитрий Медведев на Курилах был пять раз: четыре раза в качестве председателя правительства и один - как президент страны. А в 2021 году сюда приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский лидер в ходе своей рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что Россия готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией, закреплённых за РФ в международных документах после Второй мировой войны.