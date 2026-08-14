Путин поздравил президента и премьера Пакистана с Днем независимости. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьера страны Шехбаза Шарифа с Днем независимости. Российский лидер направил своему пакистанскому коллеге поздравительную телеграмму. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня

Накануне Владимир Путин переговорил по телефону с ветераном Евгением Знаменским. Глава государства поздравил ветерана с днем рождения, пенсионеру исполнился 101 год.

До этого на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске президент России поздравил научное сообщество с запуском мегасайенс-установкой «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ).