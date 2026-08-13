Захарова: суверенитет РФ над Южными Курилами не подлежит сомнению. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своём комментарии, что суверенитет и юрисдикция РФ над Южными Курильскими островами не подлежат сомнению. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая назвала «неприемлемым» визит президента Владимира Путина на Итуруп.

«Напоминаем в этой связи, что южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее Санаэ Такаити заявила, что поездка Владимира Путина на Итуруп «ранила чувства японского народа». По словам Такаити, «северные территории» якобы являются исконными территориями Японии.

После визита российского лидера на Курилы Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Николая Ноздрева. Дипломат обстоятельно разъяснил японской стороне, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ, войдя в состав государства на законных основаниях, основанных на международном праве.