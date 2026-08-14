SpaceX ответила Польше на ультиматум Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Американская компания SpaceX удовлетворила запрос властей и вернула Польшу в европейскую зону роуминга терминалов Starlink. Об этом сообщил сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, компания заверила, что не будет относиться к полякам хуже, чем к остальным европейцам.

«Полученное мной заявление однозначно: Польша будет включена во внутриевропейскую зону покрытия Starlink Roam. На польских клиентов не будут распространяться никакие новые ограничения», — подчеркнул глава ведомства.

Поводом для спора стало неожиданное исключение Польши из региона связи более чем 30 стран без объяснения причин. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату терминалов Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. Такой ультиматум сработал, и доступ для польских абонентов был полностью восстановлен.