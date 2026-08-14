Верховный суд России принял жалобу партии "Яблоко" о снятии с выборов, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

Верховный суд России принял к рассмотрению жалобу партии "Яблоко", в которой она пытается оспорить решение о снятии с выборов в парламент. Суд изучит доводы партии, затем ещё раз ознакомится с обоснованиями для недопуска к участию в голосовании, и вынесет вердикт.

Напомним, что 12 августа Верховный суд РФ вынес мотивированное решение о снятии фракции "Яблоко" с выборов в Госдуму. Решение содержит правовую аргументацию, подтверждающую невозможность участия партии в выборах.

10 августа 2026 года Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму. Основания: превышение финансирования, нарушение агитации, признаки экстремизма. Росфинмониторинг выявил переводы в бюджет партии из Индии, Азербайджана, Грузии, Германии и через Армению, Израиль, США. Также партия заказывала огромные партии рекламных материалов у иностранных агентов. Генпрокуратура поддержала иск.